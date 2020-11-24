​​​​​​​В Нижнем Тагиле планируют реорганизовать районные ЗАГСы

В Свердловской области все территориальные отделы ЗАГС будут объединены и начнут подчиняться областному управлению записи актов. Соответствующий указ 19 ноября подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.

Согласно документу, опубликованному на региональном портале правовой информации, к областному управлению ЗАГС присоединятся 64 территориальных отдела, которые действуют в свердловских муниципалитетах, в том числе во всех трёх районах Нижнего Тагила.

В областном управлении ЗАГС в свою очередь отметили, что для граждан ничего не поменяется и изменения не скажутся на качестве предоставляемых услуг, пишет «Областная газета».