Власти Новоуральска отказались закрывать город после гигантских очередей за пропусками

Власти ЗАТО Новоуральск отказались закрывать город на въезд и выезд для профилактики коронавируса после консультации с врачами и получения «большого числа обращений граждан», сообщается на сайте городской администрации.

Особые правила проезда КПП будут действовать только для иногородних и работников предприятий, расположенных за пределами города. Если эпидемиологическая ситуация в Новоуральске изменится или же поступят указания Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), мэрия вновь может вернуться к вопросу усиления пропускного режима, добавили в администрации ЗАТО.

Изначально планировалось, что с 7 апреля въезд в Новоуральск и выезд из него будет закрыт для всех, кроме рабочих и людей, попавших в экстренную ситуацию, а на КПП будут требовать справку с работы или специальное разрешение от отдела пропускного режима Новоуральска. Накануне за получением разрешений перед зданием отдела пропусков выстроилась огромная плотная очередь в несколько рядов, кончавшаяся на улице.

В Свердловской области, как и в других регионах, из-за коронавируса действует режим повышенной готовности. Указом губернатора жителей попросили не выходить из дома, кроме экстренных случаев.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».