Власти Нижнего Тагила перенесли ремонт улицы Тагилстроевской на 2022 год

Администрация Нижнего Тагила подготовила изменения в план ремонта автомобильных дорог по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Вместо улицы Тагилстроевской летом 2020 года будут отремонтированы улицы Чайковского и Бригадная, сообщает пресс-служба мэрии.

«Решение по улице Тагилстроевской принято в связи с обращением руководства МУП "НТТС" с просьбой о переносе сроков её ремонта на 2022 год. По указанному проекту в зону благоустройства попадает магистральная теплотрасса, которая эксплуатируется более 30 лет и нуждается в ремонте. Чтобы не пришлось вскрывать свежеуложенный асфальт из-за порыва труб с горячей водой, договорились первым делом заняться обновлением теплотрассы, а уже затем дорожного полотна», — приводят в пресс-службе администрации города слова заместителя мэра по городскому хозяйству и строительству Егора Копысова.

По словам замдиректора МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Николая Новикова, муниципалитет в праве вносить корректировки в перечень ремонтируемых объектов при условии, что они не превышают 10% от общего объёма. На ремонт улицы Тагилстроевской было выделено 44,3 млн рублей.

«Участки дорог на улицах Бригадная и Чайковского и по протяжённости, и по площади, и по финансированию соответствуют по объёмам предполагаемого ремонта Тагилстроевской», — пояснил Новиков.

На улице Бригадной на Гальянке планируется провести работы на участке от Черноисточинского шоссе до улицы Фотеевской. Площадь работ составит более 16 тысяч квадратных метров. На улице Чайковского на Вагонке приведут в порядок участок дороги, распложенный между улицами Свердлова и Ильича, — всего около 4 тысяч квадратных метров.

Напомним, в 2020 году в Нижнем Тагиле будет отремонтировано 22 дороги за 626,1 млн рублей в рамках БКАД. МУП «Тагилдорстрой» стал генеральным подрядчиком ремонтов. Предприятие должно привести в порядок 29,7 километра дорожного покрытия.