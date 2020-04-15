В Нижнем Тагиле начался ремонт улиц в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»

Сегодня «УБТ-Сервис» приступил к ремонту тагильских улиц в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Утром специалисты компании начали снимать асфальтобетонное покрытие с проезжей части на улице Свердлова. Сейчас на объекте, по данным пресс-службы мэрии, задействованы четыре самосвала и фреза.

«Температура плюсовая, фрезеровать можно, бордюры ставить тоже, — отметил мастер дорожных работ “УБТ-Сервиса” Александр Лобзин. — Этот этап работ на участке от Восточного шоссе до улицы Чайковского планируем завершить в течение двух дней».

После демонтажа старых бордюров будут установлены новые. На объекте уложат два новых слоя асфальтобетонного покрытия. Площадь ремонтируемого участка — 12,5 тысячи квадратных метров.

«У нас асфальтовый завод действует, к большим ремонтам готовы, — сообщил замдиректора “УБТ-Сервиса” Дмитрий Халтурин. — Будем смотреть по погоде. Собираемся первый асфальт на улице Свердлова начать укладывать уже на следующей неделе».

Следующим участком, где приступят к ремонтным работам в рамках БКАД в Дзержинском районе, станет улица Юности.

Специалисты МУП «Тагилдорстрой» 17 апреля начнут ремонтировать улицу Красных Зорь на Тагилстрое. Площадь дороги небольшая, всего 2,8 тысячи квадратных метров, но в то же время она соединяет две важные транспортные магистрали — улицы Балакинскую и Металлургов. Почти все пассажирские автобусы, следующие со Смычки и Рудника им. III Интернационала в центр города, передвигаются по ней.

«В прошлом году мы начали ремонты в двадцатых числах апреля, — напомнил замглавы администрации города по горхозяйству и строительству Егор Копысов. — А в этом погодные условия позволяют нам приступить к основным работам на объектах, включённых в национальный проект “Безопасные и качественные автомобильные дороги”, уже сегодня. Это хорошо, потому что объём ремонтов большой. Если в 2019 году в рамках БКАД мы обновили порядка 350 тысяч квадратных метров дорожного полотна, то за этот сезон нам предстоит отремонтировать уже свыше 408 тысяч квадратных метров».

Напомним, в этом году генподрядчиком на ремонт 22 улиц в рамках нацпроекта БКАД за 626,1 млн рублей стало муниципальное унитарное предприятие «Тагилдорстрой». Протяжённость покрытия улиц, которые должен сделать МУП, — 29,7 км, площадь — 422 тысячи квадратных метров. Конкурсы на контракты по субподрядам выиграли «УБТ-Сервис» (отремонтирует 5 улиц), ООО «АэродромДорСтрой» (приведёт в порядок 7 улиц) и «Капиталстрой» (сделает 2 улицы). До 25 сентября ремонтные работы на всех дорожных участках должны быть завершены.