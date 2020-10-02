Власти Ливана потребовали арестовать двух россиян по делу о взрыве в порту Бейрута

Власти Ливана в связи со взрывом в порту Бейрута запросили у Интерпола ордер на арест двух граждан России, сообщает Национальное агентство новостей Ливана.

Речь идёт о владельце и капитане судна Rhosus, на котором доставили партию аммиачной селитры в порт, их имена агентство не называет. По данным издания, судья Фади Савван заочно арестовал их и передал дело в государственную прокуратуру, которая обратилась в Интерпол.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута в Ливане произошёл взрыв около 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, хранившейся на складе. К 8 августа погибло больше 150 человек, тысячи пострадали, часть города оказалась разрушенной. Выяснилось, что селитра попала в порт в 2013 году с судна Rhosus, принадлежавшего российскому бизнесмену — судно конфисковали, а спустя год почти три тысячи тонн селитры перенесли на склад, где она хранилась предположительно в одном помещении с фейерверками.

После взрыва в Бейруте прошли протесты с требованием наказать виновных, а правительство Ливана решило уйти в отставку.

В конце августа команда журналистов Центра по исследованию коррупции и организованной преступности выпустила расследование о взрыве. Они выяснили, что россиянин Игорь Гречушкин, которого СМИ называли владельцем корабля Rhosus, брал судно в аренду, а принадлежало оно кипрскому предпринимателю Хараламбосу Маноли.