Власти Крыма заявили, что выплатили компенсацию пострадавшей керченской студентке

Министерство труда и социальной защиты Крыма выплатило жителю Керчи Юрию Калиниченко, чья дочь пострадала при нападении на колледж, компенсацию в 500 тысяч рублей, заявили радиостанции «Говорит Москва» в пресс-службе ведомства. Ранее Калиниченко заявил, что не получил её.

«Выплаты всем пострадавшим согласно официальному списку произведены в полном объёме, в том числе Калиниченко», — подчеркнули в пресс-службе.

Заместитель регионального министра Елена Лось отметила, что это было сделано 26 октября. По её словам, когда отец девушки поехал в Москву, где она проходит лечение, деньги перевели из керченского в московский банк.

Напомним, нападение на Политехнический колледж в Керчи произошло 17 октября. Студент Владислав Росляков взорвал бомбу и открыл огонь из ружья. Погибли 20 человек, более 40 пострадали. Шестнадцатилетней студентке Наталье Калиниченко после взрыва ампутировали стопу. Её отец Юрий Калиниченко заявил, что власти отказались выплачивать компенсацию: глава Крыма Сергей Аксёнов якобы объяснил это тем, что «семья неблагополучная».