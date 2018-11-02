Власти Крыма отказались выплачивать компенсацию девушке, лишившейся стопы при взрыве в Керчи, потому что она из неблагополучной семьи

Руководство Крыма отказалось выплатить компенсацию в 500 тысяч рублей 16-летней студентке Наталье Калиниченко, пострадавшей во время взрыва в Керченском политехническом колледже, со ссылкой на отца девушки Юрия Калиниченко пишет «Радио Свобода».

Отец студентки утверждает, что глава Крыма Сергей Аксёнов на встрече с жителями Керчи назвал семью Калиниченко «неблагополучной» и заявил, что по этой причине «денег велено не давать».

После взрыва в колледже врачи ампутировали Наталье Калиниченко стопу. По словам отца девушки, у семьи нет денег на её лечение. Власти Крыма пока не комментировали заявление Юрия Калиниченко.

Напомним, 17 октября 18-летний студент Политехнического колледжа в Керчи Владислав Росляков взорвал в здании колледжа самодельную бомбу и открыл огонь по ученикам и педагогам из охотничьего ружья. 20 человек погибли, более 40 получили ранения. Росляков покончил с собой.