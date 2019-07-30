Власти Хабаровского края ввели режим ЧС в связи с паводком

Режим чрезвычайной ситуации из-за паводка введён во вторник во всех районах Хабаровского края, за исключением двух северных, сообщило региональное ГУ МЧС.

В крае ожидаются циклоны с территории Амурской области и Китая с уровнем осадков в 25–60 мм.

«В течение суток режим ЧС введён в связи с выпадением обильных осадков и подъёмом уровня воды в реках на всей территории Хабаровского края, в границах 17 муниципальных образований», — говорится в оперативной сводке на сайте ведомства.

Перечислены почти все районы, за исключением самых северных — Аяно-Майского и Охотского.

Отмечается, что гребень паводка смещается из Амурской области на территорию Еврейской автономной области и Хабаровского края. В последнем уже подтоплено почти 50 домов и дворовых участков в сёлах Тугуро-Чумиканского района и района имени Лазо. Гребень паводка пройдёт у Хабаровска ориентировочно 4–6 августа, уровень воды прогнозируется в пределах 5,5–6 м. Опасный уровень на этом участке русла определён в 6 м. На этой отметке возможно подтопление дачных участков и домовладений островной части города и в низинах.

Накануне МЧС ввело режим чрезвычайной ситуации в лесах Красноярского края, Иркутской области, а также частично на территории Бурятии. В пресс-службе ведомства сообщили, что речь идёт о трёх регионах, которые в настоящее время являются «наиболее напряжёнными» с точки зрения пожарной обстановки. Общая площадь лесных пожаров на этих территориях достигла порядка трёх миллионов гектаров. Из-за этого от задымления страдают в том числе жители соседних регионов.