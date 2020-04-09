Власти Хабаровска объявили о досрочном завершении учебного года в школах

Власти Хабаровска решили досрочно отправить учеников с первого по восьмой класс на каникулы, сообщается на сайте городской администрации.

По распоряжению администрации школьники 1–3-х классов отправятся на каникулы уже с 13 апреля, для учеников 4–8-х классов каникулы начнутся 20 апреля, для семиклассников — 26 апреля, для восьмиклассников — 14 мая. До ухода на каникулы школьники будут продолжать учиться дистанционно.

Заместитель мэра города по социальным вопросам Елена Лагошина рассказала, что «если не поступит иных рекомендаций», то экзамены для девятиклассников начнутся с 9 июня, ЕГЭ — на день раньше. Сроки выпускных экзаменов перенесли по всей России.

Накануне Минпросвещения рекомендовало регионам с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу перенести часть учебной программы для школьников с первого по восьмой класс на следующий год и досрочно завершить учёбу.

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