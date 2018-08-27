Власти Чечни просят проверить журналистов «Новой газеты» на предмет угрозы нацбезопасности

Министерство Чечни по национальной политике, печати и информации обратилось в Следственный комитет, Генпрокуратуру, ФСБ и другие силовые ведомства с требованием проверить деятельность «Новой газеты» и выяснить, не представляет ли она угрозу безопасности общества и государства, со ссылкой на Instagram главы ведомства Джамбулата Умарова пишет Znak.com.

По его словам, поводом для обращения стали публикации газеты, основанные на «фейковых источниках». Материалы издания он называет «вбросами», которые «гуляют по необъятным просторам интернета, разжигая межнациональную, межконфессиональную вражду и откровенно антигосударственные настроения».

Ранее, 22 августа, глава республики Рамзан Кадыров во время выступления перед сотрудниками местного МВД предложил запретить въезд в Чечню авторам «Новой газеты», которые написали текст о нападении чеченских детей на полицейских. Кадыров подчеркнул, что «так называемые правозащитники» занимаются «болтологией» и «пишут бумаги в своих кабинетах». В ответ сотрудники редакции потребовали от мэра Москвы Сергея Собянина запретить Кадырову въезд в город. В своём видеообращении они сообщили, что без «набегов кадыровцев» в столице воцарится спокойствие.

Напомним, 20 августа в Чечне прошла серия вооружённых атак на местных сотрудников полиции. Нападавших было пятеро, самому старшему, по официальной информации, было 17 лет, младшему — 11. Все они погибли от полученных ран.