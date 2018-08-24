Редакция «Новой газеты» обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой не пускать на территорию столицы главу Чеченской республики Рамзана Кадырова. Журналисты назвали своё обращение «симметричными санкциями» на выступление Кадырова, который запретил въезжать в Чечню всем «так называемым правозащитникам», которые занимаются «болтологией» и «пишут бумаги в своих кабинетах».

«22 августа ваш коллега, глава региона Российской Федерации Рамзан Ахматович Кадыров, выступил перед сотрудниками МВД Чечни. В ходе этого выступления он неоднократно апеллировал к публикации "Новой газеты", посвящённой недавнему нападению вооружённых ножами чеченских детей на вооружённых до зубов чеченских полицейских. Из выступления Кадырова очевидно следует, что критика, высказанная в статье "Новой газеты" в отношении методов, которыми в Чечне пытаются бороться с современным терроризмом, сильно расстроила Рамзана Ахматовича. До такой степени, что он запретил взъезд на территорию Чеченской Республики всем "так называемым правозащитникам", которые занимаются "болтологией" и "пишут бумаги в своих кабинетах"», — пишут сотрудники «Новой газеты».

Журналисты подчёркивают, что «данное публичное выступление Кадырова содержит в себе уже не столько признаки экстремизма, сколько ничем не замутнённого сепаратизма, который федеральная власть России пыталась вылечить в Чечне все эти годы». «Новая газета» попросила Собянина запретить Кадырову въезд в Москву.

«Нам в нашем регионе точно будет спокойней без его свиты, "порше-кайенов" и прочих кортежей с номерами 95-го, между прочим, глубоко дотационного региона. Резко возрастёт безопасность москвичей, если прекратятся криминальные разборки со стрельбой во все стороны, участниками которых так часто выступают сотрудники правоохранительных органов Чеченской Республики. Нашим московским бизнесменам будет не так страшно без финансовых наездов этих самых сотрудников. Ну и киллеров с "корочками" чеченских силовиков с нас, москвичей, более чем достаточно», — говорится в заявлении редакции.

Напомним, 20 августа в Чечне прошла серия вооружённых атак на местных сотрудников полиции. Нападавших было пятеро, самому старшему из них было 17 лет, младшему — 11. Все они погибли от полученных ран.