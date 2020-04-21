Власти Баварии объявили об отмене Октоберфеста из-за коронавируса

Пивной фестиваль Октоберфест по решению правительства федеральной земли Бавария и города Мюнхена в этом году отменён из-за угрозы распространения коронавируса, передаёт немецкий телеканал NTV.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что во время фестиваля было бы слишком сложно соблюдать рекомендованные меры гигиены для профилактики коронавируса; обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер уточнил, что это тяжёлое решение для экономики города. Накануне газета Bild сообщила, что Райтер и Зёдер уже договорились об отмене фестиваля и объявят об этом во время пресс-конференции 21 апреля.

Традиционный масштабный фестиваль пива был запланирован с 19 сентября по 4 октября 2020 года. Главный организатор Октоберфеста Клеменс Баумгартнер говорил в начале апреля, что окончательное решение о проведении фестиваля зависит от властей Германии, Баварии и рекомендации медицинских специалистов.

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По состоянию на утро 21 апреля в России выявили 5642 новых случая коронавирусной инфекции, всего заболели 52763 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

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