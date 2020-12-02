Власти Артёмовского признали дефицит лекарств от коронавируса и ОРВИ в местных аптеках

Муниципальные аптеки города Артёмовского признали, что у них не хватает лекарств для лечения ОРВИ, пневмонии и коронавируса, пишет местная газета «Егоршинские вести».

По данным издания, во время заседания местного оперативного штаба исполняющая обязанности директора Центральной районной аптеки № 198 Светлана Кожевина подеркнула, что проблема — в отсутствии лекарств у поставщиков и в повышении стоимости жизненно важных препаратов из-за введения системы маркировки.

«Работа с менеджерами компаний ведётся. Конкретной информации о поступлении препаратов никто дать не может», — заверила Кожевина.

По данным издания «Всё будет», Кожевина сказала, что в сети Центральной районной аптеки отсутствуют антибиотики в таблетках (в частности, азитромицин), антибиотики во флаконах (например, цефатоксин) и растворители к ним. При этом менеджеры компаний-поставщиков предлагают за 50% от суммы закупки «взять в нагрузку невостребованные на данный момент антисептики, маски, бахилы в большом количестве». Наиболее напряжённая ситуация зафиксирована в селе Покровском, в посёлке Красногвардейском и в посёлке Сосновый Бор, где находится по одной аптеке: жителям этих населённых пунктов приходится ездить за лекарствами в город.

По итогам заседания чиновники решили пригласить представителей других аптечных сетей — «Живика», «Фармленд» и «Премьер» — для дальнейшего обсуждения проблемы с нехваткой лекарств.

О проблемах с лекарствами от ОРВИ и коронавирусной инфекции стало известно в октябре: по словам представителей отрасли, у них исчезли антибиотики и противовирусные препараты, причём они также отмечали, что лекарства исчезли и у поставщиков, поэтому пополнить собственные запасы они не могут. Ситуацию связывали с ажиотажным спросом и с введением тотальной маркировки лекарств. Позднее маркировку упростили, однако проблемы не исчезли.