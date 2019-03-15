Владислав Пинаев в субботу проверит, как вывозится снег из дворов

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что начнёт субботу с объезда районов города, чтобы лично проверить, как ведётся уборка снега во дворах. Накануне на сайт мэрии через раздел «Городской контроль» поступило более 20 жалоб на то, что снег складируется кучами на детских площадках и парковках, а в некоторых дворах не чистится вовсе. Сегодня на аппаратном совещании глава города устроил разнос дорожникам и коммунальщикам и распорядился, чтобы все ответственные за уборку города не допускали коллапса и срочно сделали всё возможное, чтобы исправить ситуацию.

Как заявил АН «Между строк» замначальника управления городским хозяйством мэрии Михаил Сёмин, после ночного снегопада подрядные организации «Тагилдорстрой» и «УБТ-Сервис» вывели для расчистки дорог 53 единицы спецтехники.