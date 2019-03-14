«Ни пройти ни проехать». Жители Нижнего Тагила атаковали мэрию жалобами на заваленный снегом город

С приходом весны улицы и дворы Нижнего Тагила погрязли в грязном снегу. Во дворах снежная каша, на обочинах, парковках и даже на детских площадках горы снега. Только за сегодня в разделе «Городской контроль» на официальном сайте города появилось около 20 жалоб горожан на плохую уборку снега во всех районах Нижнего Тагила.

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«Дороги коммунальщики почистили, а управляющие компании забыли о пешеходах. Люди бьются, ломают руки-ноги на ледяных тротуарах. Просто прошлись грейдером по внутриквартальным проездам, сгребли грязный снег на детские площадки, деньги горожан потратили, и всё», — написал тагильчанин Павел.

Напомним, что ранее за ненадлежащее содержание улично-дорожной сети в адрес ответственных служб ГИБДД вынесла 40 предписаний, четыре должностных лица были привлечены к административной ответственности. А мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев попросил дорожные службы заниматься расчисткой улиц в усиленном режиме, в том числе и в выходные дни.

Жительница Гальянки Татьяна возмущена гигантскими кучами снега у дома № 85 на Уральском проспекте.



Уральский проспект, 85



«Ещё каким-то чудом дети не разбились, потому что первое, что они делают, когда выходят на улицу, — сломя голову несутся к этим снежным горам. Некоторые ведь даже с ледянками и бубликами на них залазят. А если на дорогу вылетят? А если куча провалится под ребёнком? И этот ужас прямо на детских площадках свален, где дети должны резвиться и бегать в безопасности. Все родители в нашем дворе возмущены, это крайне опасно», — говорит Татьяна.

В некоторых дворах коммунальщики заблокировали снежными валунами припаркованные машины. Фото в редакцию прислала автолюбительница Анна:

«Вчера днём по двору у дома, где находится мой офис, проехал грейдер. Скопившийся за всю зиму снег с дороги сгребли на обочину и забор. Мою машину завалило с одной стороны, еле выехала — боялась в ДТП угодить, задев соседние авто. Это просто ужас какой-то! Если бы повредила машину, точно бы иск подала на управление горхозяйством мэрии».

Сегодня в мэрии пройдёт штаб по дорогам, на котором вице-мэр по горхозяйству и строительству Владимир Юрченко обсудит с главами районов и руководителями дорожных служб уборку снега.