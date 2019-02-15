Мэрия Нижнего Тагила опубликовала график расчистки улиц от снега

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев совершил объезд всех районов города, чтобы оценить реальную ситуацию с уборкой улиц от снега. Также мэр отметил активность тагильчан и средств массовой информации, которые обращают внимание на городские проблемы.
«Объезд показал: работать ещё есть над чем. Проблема, на мой взгляд, в отсутствии комплексного подхода к очистке дорог и тротуаров, — подчеркнул Владислав Пинаев. — Сейчас зачастую жалобы горожан связаны со снежными валами после проезда снегоуборочной техники на тротуарах, у остановочных комплексов и пешеходных переходов. Исправим».
По итогам объезда принято решение, что работа по расчистке улиц будет продолжена в усиленном режиме и в выходные. Также руководителями МУП «Тагилдорстрой» и «УБТ-Сервис» определён график работ на ближайшие дни. Дорожные службы просят автовладельцев не парковать транспортные средства на тех улицах, где будет производиться вывоз снега.
|Дата расчистки
|Улицы
|Ночь 14.02.2019
|Газетная (от Вязовской до Мира), Октябрьской революции (от Циолковского до Ленина), Садовая (вдоль Вокзала), Пархоменко (от Карла Маркса до Газетной), Фрунзе (от Космонавтов до Верхняя Черепанова), Горошникова (от Пархоменко до Первомайской), Парковая, Пихтовая, Окунева, Исинский тракт(очистка Грейдером), Пл.Славы(вывоз снега с парковки)
|День 15.02.2019
|Садовая (от Заводской до Вокзала), Дружинина-Тагилстроевская, Октябрьской революции (от Заводской до Строителей), Островского, Ленинградский проспект(от Зари до Юности), Тимерязева
|Ночь 15.02.2019
|Береговая Ударная, Уральский проспект, Пархоменко, Красноармейская, Газетная, Пр.Дзержинского (от Ленинградского до Ильича), Энтузиастов
|День 16.02.2019
|Уральский проспект, Булата Окуджавы, Удовенко, Юности, Вагоностроителей(парковки), Радистов, Застройщиков, Охотников, Глеба Успенского, Сибирская, Энгельса, Киевская, Валегин Бор
|Ночь 16.02.2019
|Восточная, Жуковского, Ильича, Правды
|День 17.02.2019
|Черноисточинское шоссе, Кирова, Тагильская, Черных, Попова(от Металлургов до Гвардейской), Щорса, Гвардейская, Днепровская
|Ночь 17.02.2019
|Газетная, Пархоменко, Красноармейская, Зари, Бобкова, Басова