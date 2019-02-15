Мэрия Нижнего Тагила опубликовала график расчистки улиц от снега

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев совершил объезд всех районов города, чтобы оценить реальную ситуацию с уборкой улиц от снега. Также мэр отметил активность тагильчан и средств массовой информации, которые обращают внимание на городские проблемы.

«Объезд показал: работать ещё есть над чем. Проблема, на мой взгляд, в отсутствии комплексного подхода к очистке дорог и тротуаров, — подчеркнул Владислав Пинаев. — Сейчас зачастую жалобы горожан связаны со снежными валами после проезда снегоуборочной техники на тротуарах, у остановочных комплексов и пешеходных переходов. Исправим».

По итогам объезда принято решение, что работа по расчистке улиц будет продолжена в усиленном режиме и в выходные. Также руководителями МУП «Тагилдорстрой» и «УБТ-Сервис» определён график работ на ближайшие дни. Дорожные службы просят автовладельцев не парковать транспортные средства на тех улицах, где будет производиться вывоз снега.