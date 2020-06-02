Владислав Пинаев рассказал о готовности Нижнего Тагила ко второй волне коронавируса

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал в эфире Ura.ru в Instagram о готовности города ко второй волне коронавируса, необходимости использования СИЗов и госпитализации в тагильские больницы пациентов из других округов. При этом он сразу напомнил, что уже более пяти лет за здравоохранение в Тагиле отвечают областные, а не городские власти.

«У нас первая городская больница была сразу перепрофилирована, и мы принимали с 16 городских округов больных ОРВИ и пневмониями. Наша инфекционная больница также работала на два округа. Сегодня, даже несмотря на это, мы справляемся полностью со всеми сложностями, во взаимодействии с Минздравом конечно», — отметил Владислав Пинаев.

Мэр выразил сожаление по поводу того, что не все жители используют индивидуальные средства защиты, соблюдают предписания Роспотребнадзора. Это способствует распространению вируса и возникновению вспышек заболевания COVID-19. Но применять жёсткие меры наказания или, например, вводить комендантский час в городе глава уже не видит смысла. Это, по мнению мэра, необходимо было делать на начальном этапе распространения коронавируса, когда в Нижний Тагил приезжали десятки людей из Москвы и других городов.

«Я не сторонник принятия таких мер, как, например, ввод войск Росгвардии или выписывание штрафов всем, кто не имеет СИЗов. Здесь нужно всё-таки обратиться к сознательности людей, — подчеркнул Владислав Пинаев. — В Нижнем Тагиле уже есть смертельные случаи от коронавируса. Пострадать может любой — рядом живущий человек, твой друг, твои родственники. Каждый должен осознать ту опасность, которая сегодня существует. Что будет в сентябре, когда прогнозируется вторая волна, мы можем только догадываться. Какая волна будет, как она захлестнёт всех, хватит ли обсерваторов, коек в инфекционной больнице? Что будет с первой больницей? Не стоит забывать, что сегодня все приёмы и так ведутся в ограниченном количестве».

Напомним, в Нижнем Тагиле на 2 июня подтверждено уже 210 случаев COVID-19. Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности города к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».