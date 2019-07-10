Владислав Пинаев прокомментировал идею реализации в Нижнем Тагиле проекта «Улица Никольская»

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев во время пресс-подхода на международной промышленной выставке ИННОПРОМ прокомментировал идею реализации в городе проекта «Улица Никольская». Проект развития прогулочных торговых улиц в моногородах предполагает размещение на определённой территории местного малого бизнеса, занимающегося традиционными ремёслами, на льготных условиях. Идею создания «Никольской» в Тагиле озвучил ранее на одном из мероприятий ИННОПРОМа директор Фонда поддержки предпринимательства Свердловской области Илья Сулла.

«Вы знаете, у нас есть проект “Старый город”, гиды, предложения компаний по внедрению инновационных разработок поступают. Насколько реально сделать “Улицу Никольскую”, пока сказать не могу, так как со мной эту тему пока никто не обсуждал. Надо повстречаться, обсудить, где и как она будет выглядеть. Если это будет интересно городу, бизнесу, проект реализуем», – сказал Владислав Пинаев.

Напомним, старт проекта Фонда развития моногородов «Улица Никольская» по созданию специальных прогулочных торговых зон был объявлен на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Улица Никольская, расположенная в Москве рядом с Красной площадью, прославилась в 2018 году, во время ЧМ по футболу. Она стала местом притяжения и общения болельщиков со всего мира. Подобные места в ближайшем будущем планируется создать и во многих других российских городах.