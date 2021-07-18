Владислав Пинаев пообещал тагильчанам «бахнуть» получасовой салют на Новый год

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев во время поздравления металлургов с профессиональным праздником заявил, что в новогоднюю ночь горожан ждёт получасовой салют. Такое решение было принято мэрией совместно с руководством ЕВРАЗ НТМК. Как сообщает «Тагильский рабочий», председатель первичной профсоюзной организации ЕВРАЗ НТМК ГМПР Владимир Радаев предложил «бабахнуть» отменённый салют в День металлурга на празднование Нового года. Мэр поддержал инициативу.

«Давайте бахнем на Новый год два салюта, в том числе тот, которого не будет на День города, учитывая сложную эпидобстановку. Устроим получасовое зарево над городом, отметим так переход в 300-летие, — сказал Владислав Пинаев. — Вы — металлурги Нижнего Тагила, вы те, кто сегодня делает историю. У нас с ЕВРАЗ НТМК отдельная линия взаимоотношений, мы вместе реализуем те проекты, которые останутся на столетия, такие как нижнетагильский мост. Мы уже перекрыли половину мостового перехода, сделали все опоры, подходы к мосту, начали асфальтировать со стороны Октябрьского проспекта дорогу. На следующий — юбилейный — год стоит задача открыть мостовой переход, ту мечту, которая сегодня становится реальностью. Напомню, первый проект моста появился в 1937 году в генплане города, сделанном Ленинградской группой архитекторов».