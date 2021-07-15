В Нижнем Тагиле из-за коронавируса отменили празднование Дня металлурга

День металлурга в Нижнем Тагиле, который отмечается в эти выходные, не состоится из-за сложной эпидобстановки. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе ЕВРАЗа.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и распоряжением губернатора Свердловской области об отмене массовых мероприятий, в День металлурга в Нижнем Тагиле и Качканаре отменены все праздничные мероприятия, в том числе традиционный фейерверк. Помимо этого, принято решение в этом году не проводить корпоративный турнир по футболу в Качканаре», — рассказали в компании.

В течение последних двух недель на ЕВРАЗ НТМК прошли традиционные для профессионального праздника награждения передовиков производства. Все встречи состоялись с соблюдением мер безопасности. Как отмечают на заводе, сотрудники сдавали ПЦР-тесты, были в масках и соблюдали социальную дистанцию.

Всего в честь Дня металлурга более 700 работников НТМК получат награды разного уровня.

Традиционно День металлурга на ЕВРАЗ НТМК отмечают с большим размахом. Помимо вручения благодарственных писем, премий и грамот, металлургов поздравляют праздничным концертом. В разные годы перед рабочими НТМК выступали Авраам Руссо, Юлия Чичерина, группа «Любэ». В 2020 году металлурги посмотрели онлайн-концерт «Квартирник у Маргулиса» с участием Леонида Агутина, Анжелики Варум и группы «УмаТурман».