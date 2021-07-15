Нижний Тагил второй год подряд может остаться без празднования Дня города

Из-за плохой эпидобстановки Нижний Тагил может остаться без праздника на День города. Об этом сегодня на совещании в мэрии заявил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«Сегодня мы готовимся к тем мероприятиям, которые были запланированы ранее и утверждены оргкомитетом. Но, понимая, что эпидобстановка у нас не улучшается, готовимся с большой долей вероятности к тому, чтобы даже отменить салют. Решения будут приняты позже с учётом ситуации с коронавирусом», — подчеркнул мэр.

Напомним, в 2020 году День города в Нижнем Тагиле прошёл в онлайн-формате из-за роста числа заболеваемости коронавирусом. Свои развлекательные программы в соцсетях показали артисты Нижнетагильского драматического театра, Нижнетагильской филармонии и дворцов культуры. За несколько дней до праздничной даты в мэрии решили также отменить салют.

В этом году Нижнему Тагилу исполнится 299 лет. Планируется, что на праздник приедет популярная в 90-е группа «На-На», правда многие тагильчане в соцсетях остались недовольны выбором мэрии. По их мнению, группа неактуальна и неинтересна современной публике.

Также на 8 августа запланированы гуляния на Лисьей горе, фестиваль духовых оркестров, концерт на набережной и мероприятия в парке им. А. П. Бондина. В конце дня, если праздник не отменят, тагильчане смогут полюбоваться салютом.