Почему мэрия Нижнего Тагила позвала на День города группу «На-На» и кого можно было пригласить вместо неё?

Звёздным гостем Дня города в Нижнем Тагиле может стать популярная в 1990-е годы группа «На-На». Об этом накануне на оргкомитете по подготовке празднования 299-летия города рассказал мэр Владислав Пинаев. Редакция АН «Между строк» решила узнать, как принималось это решение и кого можно было заказать вместо коллектива Бари Алибасова.

Многие тагильчане в соцсетях остались недовольны выбором мэрии. По их мнению, группа «На-На» уже давно неактуальна и неинтересна современной публике.

«Совсем уже в обратную сторону решили откатиться?! Уж лучше тогда “Иванушек”, их хоть знают... И вообще, почему нельзя у людей спросить, кого они видеть хотят? Почему за всех жителей решает ограниченный круг власть имущих?!» — поделилась тагильчанка под ником Катерина Стоева.

Из десятков комментариев мы нашли только один положительный.

«Наконец-то нормальную группу позвали. “На-На” — кумиры миллионов россиян. Будем зажигать!» — написал Павел Булатов.

В мэрии АН «Между строк» рассказали, что определиться с хедлайнером праздника непросто. На совещании чиновники обсуждали разные коллективы, которые можно пригласить на праздник.

Тагильчане в комментариях в соцсетях предложили в следующий раз провести опрос на сайте администрации и заказать того исполнителя, за которого проголосует большинство. Мэрия ответила, что прислушается к предложению. Поэтому, возможно, в следующем году горожане смогут сами выбирать звёздных гостей.

«Мнения у всех разные, и, как показывает практика, к единому прийти не получается. Кроме того, ограниченное количество средств предусмотрено на эти цели. Имеется в виду приглашение звёздных гостей. Но мы обязательно прислушаемся к вашему предложению», — пояснили в пресс-службе мэрии.

В какую сумму обойдётся городскому бюджету приезд «нанайцев», в пресс-службе мэрии не уточнили.

По данным сайта 123show.ru, выступление группы «На-На» стоит в среднем 550 тысяч рублей. За эти деньги можно было пригласить в Нижний Тагил таких исполнителей, как: 5sta Family (550 тысяч руб.), Эльвира Т (450 тысяч руб.), ШУРА (500 тысяч руб.), «Тараканы» (450 тысяч руб.), «Мираж» (от 550 тысяч руб.), Криста Си (450 тысяч руб.), «Корни» (300 тысяч руб), ДиДюЛя (450 тысяч руб.).

Напомним, в 2020 году из-за коронавирусной инфекции все массовые мероприятия были отменены, а праздник проходил в онлайн-формате. В 2019 году на День города в Нижний Тагил приезжала группа «Иванушки International», в 2018-м — Влад Соколовский, в 2017-м — группа «Арабески».