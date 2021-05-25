Группа «На-На» может стать хедлайнером Дня города в Нижнем Тагиле

Звёздным гостем Дня города в Нижнем Тагиле может стать популярная в 1990-е годы группа «На-На». Об этом сегодня на оргкомитете по подготовке празднования 299-летия города рассказал мэр Владислав Пинаев, сообщает ИА «Все новости».

«Пока идут переговоры по группе “На-На”, это такое объединяющее звено между несколькими поколениями. Я очень надеюсь, что не будет третьей волны коронавируса и мы все проведём мероприятия в полном объёме, как и запланировали», — цитирует издание Пинаева.

Также в День города тагильчан ждут трёхчасовой концерт местных коллективов, фейерверк, спортивные состязания и детский танцевальный флешмоб. Праздник намечен на 8 августа.