Владислав Пинаев объяснил причину масштабных перестановок в мэрии

25.07.2018 14:07
Владислав Пинаев объяснил причину масштабных перестановок в мэрии

Временно исполняющий полномочия главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев объяснил увольнение из мэрии целого ряда чиновников, работавших при Сергее Носове. По словам Пинаева, это связано с различиями стилей управления.

«Сергей Константинович Носов это история Нижнего Тагила. Но город живёт, трудится, развивается. Надо двигаться дальше со своей командой, под свою ответственность за принимаемые решения. Команды формируются под стиль управления, у Сергея Константиновича был свой стиль управления, у меня другой, поэтому и команда нужна другая», заявил Владислав Пинаев в интервью «Накануне.ру».

Врио главы города отметил, что команды у него пока нет, но круг кандидатов на ключевые посты он уже определил.

«Команду надо создавать, команду современную, креативную, честную, создавать методом проб и ошибок. Это нормальный рабочий процесс. На ключевые роли у меня, конечно, есть кандидаты. Но надо посмотреть, кто городу действительно нужен. Важно собрать работоспособные группы ответственных людей на каждом уровне», говорит Пинаев.

Напомним, после перехода Сергея Носова на должность врио губернатора Магаданской области в администрации Нижнего Тагила состоялось несколько важных отставок. Владислав Пинаев заменил начальника Службы заказчика городского хозяйства Сергея Бобрецова на Дмитрия Шамина. 9 июля от должности освобождён главный архитектор Константин Никкель. Источники АН «Между строк» сообщают, что ушедшая 23 июля в отпуск замглавы по финансово-экономической политике Евгения Черемных также не вернётся на работу в администрацию. При этом анонимные Telegram-каналы прогнозируют целую волну отставок чиновников, большая часть которых может состояться после избрания Владислава Пинаева главой города.  

Фото: «Тагильский рабочий»
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