Владислав Пинаев объяснил причину масштабных перестановок в мэрии

Временно исполняющий полномочия главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев объяснил увольнение из мэрии целого ряда чиновников, работавших при Сергее Носове. По словам Пинаева, это связано с различиями стилей управления.

«Сергей Константинович Носов — это история Нижнего Тагила. Но город живёт, трудится, развивается. Надо двигаться дальше — со своей командой, под свою ответственность за принимаемые решения. Команды формируются под стиль управления, у Сергея Константиновича был свой стиль управления, у меня другой, поэтому и команда нужна другая», — заявил Владислав Пинаев в интервью «Накануне.ру».

Врио главы города отметил, что команды у него пока нет, но круг кандидатов на ключевые посты он уже определил.

«Команду надо создавать, команду современную, креативную, честную, создавать методом проб и ошибок. Это нормальный рабочий процесс. На ключевые роли у меня, конечно, есть кандидаты. Но надо посмотреть, кто городу действительно нужен. Важно собрать работоспособные группы ответственных людей на каждом уровне», — говорит Пинаев.

Напомним, после перехода Сергея Носова на должность врио губернатора Магаданской области в администрации Нижнего Тагила состоялось несколько важных отставок. Владислав Пинаев заменил начальника Службы заказчика городского хозяйства Сергея Бобрецова на Дмитрия Шамина. 9 июля от должности освобождён главный архитектор Константин Никкель. Источники АН «Между строк» сообщают, что ушедшая 23 июля в отпуск замглавы по финансово-экономической политике Евгения Черемных также не вернётся на работу в администрацию. При этом анонимные Telegram-каналы прогнозируют целую волну отставок чиновников, большая часть которых может состояться после избрания Владислава Пинаева главой города.