Владислав Пинаев назначил нового начальника управления ЖКХ

Начальником управления ЖКХ администрации Нижнего Тагила назначен 34-летний Павел Ивушкин. Сегодня, 4 октября, на аппаратном совещании его официально представил глава города Владислав Пинаев. В пресс-службе муниципалитета АН «Между строк» уточнили, что Ивушкин приступил к обязанностям с 1 октября. Ивушкин сменил на этом посту своего предыдущего начальника Егора Копысова, который стал заместителем главы администрации города по городскому хозяйству и строительству.

Отметим, что супругой Павла Ивушкина является Мария Ивушкина, управляющая делами администрации города.