Владимир Соловьёв готов встретиться в суде с оскорбившимися екатеринбуржцами, которых он назвал «бесами»

Телеведущий Владимир Соловьёв в эфире утренней авторской передачи на радио «Вести FM» продолжил оскорблять екатеринбуржцев, отстаивающих сквер у Театра драмы.
«Меня спрашивает бес из Екатеринбурга под именем Максим, без образования. Он пишет: "Зачем иудею православный храм в городе Екатеринбурге?" А потому что я, иудей, тебя, Максимка, и бесов твоих гоняю, гонял и буду гонять. Понял? И ты, бес мелкий, хотя и боишься даже о себе рассказать, знай: вижу тебя насквозь, ещё приеду в Ёбург, вас, чертей, гонять!» — в прямом эфире сказал Соловьёв.
Также телеведущий упомянул, что на него написали заявление в правоохранительные органы по поводу предыдущего выступления, в котором он назвал жителей Екатеринбурга бесами.
«С удовольствием буду с вами в суде биться. Давайте, бесы, кучкуйтесь! С радостью, коль судьба моя — изгонять бесов! Вы бесы, о которых я и 15, и 20, и 30 лет назад говорил. Вы бесы и в Бога не веруете!» — кричал в эфире Соловьёв.
Напомним, несколько дней назад ведущий обозвал сторонников сквера у Театра драмы бесами.
«И вот этот город, в котором бесы до сих пор ходят и гуляют, этот город, разрушивший свой храм и не восстановивший, этот город проявил себя бесами снова. Наследники тех бесов устраивают и сейчас свой шабаш. Полторы тысячи — это много? А то, что 20 тысяч вышло на крестный ход за восстановление храма, — это не народ? Это не люди? Любая социология показала, что сторонников храма больше, чем противников», — сказал он.