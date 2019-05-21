Владимир Соловьёв готов встретиться в суде с оскорбившимися екатеринбуржцами, которых он назвал «бесами»

Телеведущий Владимир Соловьёв в эфире утренней авторской передачи на радио «Вести FM» продолжил оскорблять екатеринбуржцев, отстаивающих сквер у Театра драмы.

«Меня спрашивает бес из Екатеринбурга под именем Максим, без образования. Он пишет: "Зачем иудею православный храм в городе Екатеринбурге?" А потому что я, иудей, тебя, Максимка, и бесов твоих гоняю, гонял и буду гонять. Понял? И ты, бес мелкий, хотя и боишься даже о себе рассказать, знай: вижу тебя насквозь, ещё приеду в Ёбург, вас, чертей, гонять!» — в прямом эфире сказал Соловьёв.

Также телеведущий упомянул, что на него написали заявление в правоохранительные органы по поводу предыдущего выступления, в котором он назвал жителей Екатеринбурга бесами.

«С удовольствием буду с вами в суде биться. Давайте, бесы, кучкуйтесь! С радостью, коль судьба моя — изгонять бесов! Вы бесы, о которых я и 15, и 20, и 30 лет назад говорил. Вы бесы и в Бога не веруете!» — кричал в эфире Соловьёв.

Напомним, несколько дней назад ведущий обозвал сторонников сквера у Театра драмы бесами.