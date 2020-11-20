Владимир Путин упразднил Роспечать и Россвязь

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Федерального агентства связи. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается в документе, опубликованном на сайте президента, такое решение приняли для оптимизации полномочий федеральных органов исполнительной власти и численности госслужащих, а также совершенствования госуправления в сфере связи и массовых коммуникаций.

Выполнять функции Роспечати и Россвязи будет Министерство цифрового развития. Ведомству перейдут функции агентств, а также обязательства, возникшие после исполнения судебных решений.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал реформу госуправления. В рамках оптимизации, которая начнётся с 1 января, штат центральных аппаратов должен сократиться на 5%, а территориальных органов — на 10%.