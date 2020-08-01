Владимир Путин разрешил вырубку леса вокруг Байкала для расширения БАМ

Президент России Владимир Путин 31 июля подписал закон, призванный ускорить железнодорожные стройки РЖД, в частности в нём идёт речь о Байкало-Амурской магистрали (БАМ). В документе в том числе разрешается вырубка леса вокруг Байкала ради расширения железных дорог. Внимание на это обратило издание «Такие дела».

Закон позволяет переводить земли лесного фонда в земли иных категорий при строительстве и реконструкции объектов инфраструктуры — автомобильных и железных дорог, транспортных узлов и аэропортов. Такая смена земельной категории позволит проводить сплошную вырубку деревьев. Также закон отменяет экологическую экспертизу при строительстве объектов инфраструктуры. Согласно документу, строительство на озере Байкал, которое является объектом природного наследия ЮНЕСКО, будет выведено из-под целого ряда экологических ограничений на срок как минимум до 31 декабря 2024 года.

Перечень объектов, для строительства которых на Байкале можно будет массово вырубать леса, установит правительство РФ.

Как пишет Znak.com, ранее в РЖД говорили, что в случае подписания закона компания не будет вырубать лес для строительства новых железных дорог возле Байкала. В компании заявили о возможной вырубке полосы шириной 10–15 метров для строительства технологических объектов вдоль уже действующих дорог и только в том случае, если других вариантов нет.