Владимир Путин подписал законы о праве правительства вводить режим ЧС и о штрафах за нарушение карантина

Президент России Владимир Путин 1 апреля подписал законы о праве правительства РФ вводить режим ЧС и о штрафах за нарушение карантина и распространение фейковой информации. Об этом пишет телеграм-канал РИА Новости.

Ранее режим ЧС могла объявлять только правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством главы МЧС.

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации сообщается, что за нарушение правил режима ЧС предусмотрены штрафы для граждан в размере от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц и ИП — от 50 до 150 тысяч рублей, для юрлиц — от 200 до 500 тысяч рублей. Также бизнесменам могут приостановить деятельности на срок до 90 дней. В том случае, если нарушение карантина повлекло за собой смерть человека или причинение вреда здоровью, то граждане будут оштрафованы на сумму от 150 до 300 тысяч рублей, должностные лица — от 300 до 500 тысяч рублей или дисквалифицированы на срок от 1 до 3 лет, для ИП и юрлиц предусмотрены штрафы от 500 тысяч до 1 млн рублей, либо их деятельность приостановят на срок до 90 дней.

Распространение фейков о коронавирусе будет наказываться штрафом в размере от 300 до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода нарушителя за период от 1 до 1,5 лет или обязательными работами на срок до 360 часов или исправительными работами до 1 года или ограничением свободы до 3 лет. Если из-за публикаций пострадают люди, то их авторы будут оштрафованы на сумму от 700 тысяч до 1 млн рублей или в размере зарплаты за 1,5 года, или исправительными работами до 1 года, или принудительными работами до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок.

Если распространённый фейк привёл к смерти человека — автор ложной информации будет наказан штрафом от 1,5 до 2 млн рублей или в размере зарплаты от 1,5 до 3 лет или исправительными работами до 2 лет, или принудительными работами до 5 лет, или лишением свободы на тот же срок.

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