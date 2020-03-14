Президент России Владимир Путин подписал законопроект о поправках в Конституцию РФ. Соответствующий документ 14 марта был опубликован на портале правовой информации.

Перед тем как законопроект будет вынесен на общероссийское голосование, назначенное на 22 апреля, документ отправился на оценку в Конституционный суд РФ (КС). Как пишет ТАСС, составление заключения КС будет непубличным.

«В этом деле нет сторон — участниц правового спора, которым необходимо обеспечить гласность и состязательность в открытом судебном процессе», — заявили в пресс-службе суда.

Напомним, 11 марта Госдума приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправках в Конституцию, в тот же день документ был одобрен Советом Федерации, затем он был поддержан Законодательными собраниями всех субъектов России. АН «Между строк» ранее публиковало полный список поправок, которые планируется внести в основной закон страны.

Внесённые в Конституцию изменения будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании.