Все регионы России одобрили поправки к Конституции

Законодательные собрания всех 85 регионов России поддержали изменения в Конституцию, пишет ТАСС.

Региональные парламенты начали рассматривать закон 12 марта, 13 марта его рассмотрели заксобрания Камчатского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тувы. Как уточняет ТАСС, последними голосовали депутаты Адыгеи, 45 из 47 проголосовали за, два депутата воздержались.

В соответствии с нормой, прописанной в самом законе, теперь предусмотренные в нём поправки и постановление о проведении всероссийского голосования поступят в Конституционный суд РФ. Необходимый для этого минимум голосов региональных парламентов — две трети — был достигнут 12 марта.