Владимир Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до трёх лет

Президент России Владимир Путин 7 апреля подписал указ о выплатах семьям с детьми до трёх лет, имеющих право на материнский капитал. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.

Претендовать на ежемесячную выплату дополнительных пяти тысяч рублей могут семьи, имеющие право на материнский капитал. В указе сообщается, что мера поддержки предусмотрена с апреля по июнь 2020 года. Обратиться за выплатой граждане могут до 1 октября 2020 года.

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