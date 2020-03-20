Владимир Путин подписал указ о выплатах на детей от трёх до семи лет

Президент России Владимир Путин 20 марта подписал указ о ежемесячных выплатах на детей в возрасте с 3 до 7 лет. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Таким образом, российские семьи с детьми от 3 до 7 лет, совокупный доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе, смогут получать пособия в размере 50% от суммы регионального прожиточного минимума. Выплата производится уже с 1 января 2020 года.

В Свердловской области величина среднедушевого прожиточного минимума за четвёртый квартал 2019 года составляет 10 186 рублей.