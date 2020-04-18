Владимир Путин намерен привлечь Минобороны РФ к борьбе с коронавирусом

Президент Владимир Путин 18 апреля поручил Минобороны до 22 апреля доложить о возможности привлечения специальных сил и средств Вооружённых сил России для борьбы с распространением коронавируса. Соответствующее распоряжение 18 апреля было опубликовано на сайте Кремля. Ответственным за исполнение поручения является глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

Также глава государства поручил правительству до 22 апреля обеспечить создание механизма оперативного реагирования на складывающуюся эпидемиологическую ситуацию в регионах и начать ежедневно формировать краткосрочный прогноз количества граждан, которые могут заболеть коронавирусом.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».