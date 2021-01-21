ВК «Уралочка-НТМК» второй раз подряд проиграла калининградскому «Локомотиву»

Накануне в Калининграде прошла перенесённая игра 17-го тура женской волейбольной Суперлиги между местным «Локомотивом» и «Уралочкой-НТМК». Первая в этом сезоне встреча команд прошла 19 января, и тогда сильнее оказались хозяйки площадки — 3:1.

На этот раз «Локомотив» вновь оказался сильнее и не оставил «уралочкам» шансов увезти из Калининграда хотя бы одно очко. Встреча закончилось разгромом свердловской команды со счётом 0:3 (14:25, 17:25, 26:28).

«Давать объективную оценку сегодняшней игре очень сложно. Мы проиграли, этим всё сказано. Показать весь наш потенциал удалось только в одной партии, в финальной. Если бы такая игра была в первых двух, результат был бы другой. Нас подвела несобранность. Перед игрой мы разобрали “Локомотив”, были даны все установки. Девочки их не выполнили. Это даже нельзя оправдать усталостью. Это именно собственные ошибки и потеря концентрации в важных моментах игры», — заявил тренер команды Владимир Вертелко.

Следующий матч «Уралочка-НТМК» вновь проведёт на выезде. 23 января пройдёт встреча с самарским «Протоном» в рамках 20-го тура женской Суперлиги.