«Уралочка-НТМК» на выезде уступила калининградскому «Локомотиву»

Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» в Калининграде проиграла местному «Локомотиву» со счётом 3:1 (25:18, 20:25, 25:15, 25:21). Встреча проходила в рамках перенесённого четвёртого тура женской Суперлиги. После 14 игр «уралочки» с 23 очками находятся на седьмом месте. Следующий матч между «Уралочкой-НТМК» и «Локомотивом» состоится сегодня, 20 января, и также пройдёт в рамках ранее перенесённого 17-го тура Суперлиги.

«В принципе, игру оцениваю положительно. Девочки показали характер и сыграли неплохо. Конечно, сильнее всего нас подвела подача и приём в четвёртой партии. Сейчас мы проведём анализ этой игры и попытаемся исправить некоторые элементы. В этот раз мы играем две встречи подряд, что для нас непросто. Постараемся восстановить силы и показать игру лучше, чем сегодня. Да, у “Локомотива” больше возможностей для замен, наш резерв меньше. Сегодня мы увидели, что свежие игроки хорошо влияют на результат и преимущество у Калининграда выше. Но у нас есть потенциал, будем бороться и будем побеждать», — считает тренер ВК «Уралочка-НТМК» Владимир Вертелко.