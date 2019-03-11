Visa разрешит оплачивать картой покупки до 3 тысяч рублей без ПИН-кода

Международная платёжная система Visa с середины апреля разрешит не вводить ПИН-код при бесконтактной оплате товаров картой на сумму до трёх тысяч рублей, со ссылкой на три источника в банковской сфере и собеседников в нескольких банках пишет РБК. Сейчас ПИН-код необходимо вводить, если сумма покупки превышает тысячу рублей.

Новые правила оплаты коснутся всех банков — участников системы Visa, уточнил руководитель по развитию эквайринга «Альфа-банка» Денис Хренов. Он напомнил, что действующий лимит в тысячу рублей установили при другом курсе валюты и когда сами бесконтактные платежи были новинкой для рынка. Сейчас они вошли в привычку, поэтому Visa решила поднять лимит для развития этого сервиса, считает он. По его мнению, Россия — один из крупнейших рынков бесконтактных платежей с низким уровнем мошенничества.

Инцидентов с созданием карт-клонов для бесконтактной оплаты в России пока не было, сказал эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Он предупредил, что с повышением лимита суммы покупки при оплате без ПИН-кода может вырасти число попыток кражи карт и связанного с этим мошенничества.

По данным Visa, осенью 2018 года Россия была в тройке стран, лидирующих по количеству бесконтактных платежей. В Сбербанке подсчитали, что на конец 2018 года в России было выпущено более 270 миллионов карт и почти 50% операций по ним совершалось бесконтактным способом, хотя ещё в январе 2017 года этот показатель не превышал 1%.