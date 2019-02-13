Виктор Вексельберг выкупит аэропорт Кольцово за 1,7 млрд рублей

Акционерное общество «Аэропорты регионов» группы «Ренова» Виктора Вексельберга вышло с предложением выкупить оставшиеся 11,97% акций аэропорта Кольцово у миноритарных акционеров, пишет Znak.com. Сообщение о приобретении ценных бумаг размещено на сервере раскрытия информации.

Компания хочет выкупить все ценные бумаги эмитента. За обыкновенную акцию выпуска 1-01-32060-D компания готова заплатить 35 тысяч рублей, аналогичную цену «Аэропорты регионов» предлагают и за привилегированные акции. Исходя из общего числа ценных бумаг, на выкуп оставшихся акций «Аэропорты регионов» намерены потратить 1,74 млрд рублей. Принять решение о продаже акций миноритарии должны в течение 70 дней.