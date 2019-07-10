Происшествия

​​​​​​​Видеоблогера Руслана Соколовского оштрафовали на 15 тысяч рублей за одиночный пикет на Красной площади

10.07.2019 15:22
​​​​​​​Видеоблогера Руслана Соколовского оштрафовали на 15 тысяч рублей за одиночный пикет на Красной площади

Тверской суд Москвы оштрафовал на 15 тысяч рублей видеоблогера Руслана Соколовского, который 24 июня вышел на Красную площадь с плакатом с нелицеприятным высказыванием в адрес Владимира Путина, пишет «МБХ Медиа». Его признали виновным в нарушении правил проведения публичного мероприятия. Соколовский и его адвокат на заседании не присутствовали.

Соколовский объяснил свою акцию протестом против закона о наказании за проявление неуважения к власти, который вступил в силу в 2019 году. По этому закону людей штрафовали, в частности, за оскорбительные записи в соцсетях в адрес президента России Владимира Путина.

Видеоблогер Руслан Соколовский стал известен из-за уголовного преследования по статьям о возбуждении ненависти и оскорблении чувств верующих. Дело было возбуждено в 2016 году после того, как Соколовский снял резонансное видео, в котором играл в Pokemon Go в екатеринбургском Храме-на-Крови. Соколовский провел несколько месяцев в СИЗО; в 2017 году его приговорили к условному сроку.

Напомним, Путин подписал закон о неуважении к власти 18 марта. 22 апреля по этому закону был оштрафован на 30 тысяч рублей житель Новгородской области Юрий Картыжев, который разместил посты «Путин — сказочный… (глупец)».

Фото: 
страница Руслана Соколовского в ВК
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