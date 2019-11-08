Вице-спикер Госдумы назвала интернет-зависимость молодёжи причиной падения рождаемости

Заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова, выступая на форуме «Святость материнства», заявила, что рождаемость в России снижается в том числе из-за интернет-зависимости молодёжи, выступление депутата опубликовано на сайте «Справедливой России».
«Нас очень тревожит, что в России начиная с 2016 года наблюдается убыль населения. И по прогнозам она будет продолжаться до 2023 года», — заявила Епифанова.
Разрушительное воздействие на институт семьи, пояснила вице-спикер Госдумы, оказывают «негативные факторы современной социальной среды».
«В наше время повседневной реальностью стала сетевая организация поведения людей, в первую очередь, разумеется, молодых. Большинство молодых людей буквально "живут" в интернете. И, разумеется, зависят от него», — заметила депутат.
В результате, по словам Епифановой, выхолащивается историческая память, искажаются важные жизненные ориентиры, в том числе и семейные ценности.
«Усиливаются индивидуализм и эгоизм современного человека, страдает связь поколений. Как говорится, бытие определяет сознание. Эту формулу пока никто не отменял», — добавила она.
Ранее аудиторы Счётной палаты заявили о том, что естественная убыль населения в России ускоряется четвёртый год подряд. По данным Счётной палаты, численность постоянного населения России сейчас составляет 146,7 млн человек.
«Естественная убыль населения в январе — августе 2019 года составила 219,2 тысячи человек, что в 1,3 раза больше соответствующего периода 2018 года. Естественный прирост был зафиксирован только в 17 субъектах РФ. Ускоряющаяся четвёртый год подряд естественная убыль населения создаёт существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения РФ», — указывают аудиторы.