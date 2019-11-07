Счётная палата заявила о сокращении населения России четвёртый год подряд

Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, сообщается в докладе Счётной палаты.

По данным на 1 сентября 2019 года численность постоянного населения России составила 146,7 млн человек. С начала года количество россиян сократилось на 52,5 тысячи человек, при этом миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения на 76%.

С января по август в России родилось 994,3 тысячи человек — на 83,8 тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В этот же период в стране умерло 1,2 млн человек.

«Естественная убыль населения в январе — августе 2019 года составила 219,2 тысячи человек и приблизилась к значению показателя в целом за 2018 год (224,6 тысячи человек), что в 1,3 раза больше соответствующего периода 2018 года. Естественный прирост был зафиксирован только в 17 субъектах РФ. Ускоряющаяся четвёртый год подряд естественная убыль населения создаёт существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения РФ», — указывают аудиторы.

Летом этого года Организация Объединённых Наций (ООН) выпустила доклад, посвящённый глобальным демографическим изменениям. Согласно пессимистичному прогнозу ООН, к 2050 году население РФ сократится до 124,6 млн человек, а к 2100 году — до 83,7 млн, то есть почти в 2 раза. По оптимистичному прогнозу через 30 лет в России будет проживать 147,2 млн человек, а в 2100 году — 182,1 миллиона. Средний прогноз на эти временные рамки — 135,8 млн и 126,1 млн соответственно.