Вице-президентом Evraz и руководителем дивизиона «Урал» назначен выходец из НТМК Денис Новоженов

Вице-президентом, руководителем дивизиона «Урал» Evraz назначен Денис Новоженов, сообщается на сайте холдинга Evraz. Отмечается, что он будет заниматься общим руководством дивизионом, который объединяет Нижнетагильский металлургический комбинат и Качканарский горно-обогатительный комбинат, и продолжит развивать активы компании в Свердловской области.

Денис Новоженов работает в Evraz с 1996 года, он начал карьеру в этой компании экономистом на НТМК, затем занимал различные руководящие позиции на Высокогорском ГОКе, в «Евразруде» и Южкузбассугле. В 2011 году Новоженов был назначен генеральным директором ГУП «Литейно-прокатный завод» в Смоленской области, также до 2018 года он возглавлял дивизион «Украина».

Экс-глава дивизиона «Урал» Максим Андриасов покидает компанию, отметили в пресс-службе холдинга. Напомним, Андриасов возглавил дивизион «Урал» (ранее предприятия ЕВРАЗа объединялись не по географическому, а по отраслевому принципу) в конце 2015 года, начав интеграцию Нижнетагильского и Качканарского комбинатов. В октябре 2016 года управляющий директор НТМК Алексей Кушнарёв занял аналогичный пост на КГОКе. Новому руководству дивизиона удалось впервые за последние годы согласовать в рабочем режиме условия колдоговора с профсоюзом Качканарского ГОКа, вступавшим ранее в открытое противостояние с бывшими управляющими директорами комбината Владиславом Жуковым и Владимиром Бобровым.