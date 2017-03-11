Вице-президент ЕВРАЗа переехал на ПМЖ в Нижний Тагил с четырёхмесячной дочкой и котом Крымом

Руководитель дивизиона ЕВРАЗ Урал (объединяет Нижнетагильский металлургический и Качканарский горно-обогатительный комбинаты) Максим Андриасов переехал в Нижний Тагил. По информации АН «Между строк», топ-менеджер горно-металлургической корпорации привёз с собой жену и четырёхмесячную дочь.

«Обстоятельства сложились так, что я некоторое время был вынужден жить на три города: Москву, Нижний Тагил и Качканар. Теперь я окончательно перебрался на Урал, привёз семью и кота по кличке Крым. Как вы знаете, сейчас происходит интеграция управленческой структуры двух комбинатов. Разумеется, для руководства дивизионом, объединяющим такие большие предприятия, как НТМК и КГОК, мне необходимо находиться здесь», – пояснил АН «Между строк» Андриасов.

42-летний Максим Андриасов возглавил дивизион «Урал» (ранее предприятия ЕВРАЗа объединялись не по географическому, а по отраслевому принципу) в конце 2015 года, начав интеграцию Нижнетагильского и Качканарского комбинатов. Как отмечал вице-президент компании, интеграция «усилит синергию бизнес-процессов», улучшит структуру управления, а также «будет способствовать повышению качества продукции и сервиса». В октябре 2016 года управляющий директор НТМК Алексей Кушнарёв занял аналогичный пост на КГОКе. Новому руководству дивизиона удалось впервые за последние годы согласовать в рабочем режиме условия колдоговора с профсоюзом Качканарского ГОКа, вступавшим ранее в открытое противостояние с бывшими управляющими директорами комбината Владиславом Жуковым и Владимиром Бобровым.

Максим Андриасов – выпускник Государственной академии нефти и газа им. И. М. Губкина по специальности «Горный инженер». В 2012 году окончил бизнес-школу INSEAD по программе «Построение компании мирового уровня». До прихода в ЕВРАЗ Андриасов занимал руководящие позиции в ОАО «Тюменская нефтяная компания», ОАО «Сиданко», ТНК-ВР. С 2012 года работал в ПАО АНК «Башнефть», где сначала отвечал за региональные продажи в должности вице-президента, а затем был назначен первым вице-президентом по переработке и коммерции.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Российская газета»