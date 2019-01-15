Вице-премьер Татьяна Голикова предложила переосмыслить подходы к оценке уровня бедности

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова в рамках Гайдаровского форума предложила переосмыслить подходы к измерению уровня бедности в России и усовершенствовать стандарт его оценки, пишет РБК.

По её мнению, при оценке уровня бедности нужно перейти на более современные стандарты.

«Сейчас, как правило, применяется абсолютный: бедность как отношение к стандарту уровня жизни. Это подход, который основан на стандарте прожиточного минимума», — сказала Голикова.

Она указала, что понятие прожиточного минимума было введено в России в 1992 году как временное решение на период экономической стабилизации. По данным Росстата за январь–сентябрь 2018 года, 19,6 млн россиян имеют доходы ниже прожиточного минимума, что составляет 13,3% населения.

Каким образом планируется изменить стандарт, вице-премьер не уточнила, отметив, что в Министерстве труда над этим вопросом трудится рабочая группа. Результаты работы ожидаются, по словам вице-премьера, в 2020 году.