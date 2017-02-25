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27 Фев 2017 13:46 | Метки: Новости, Общество

Вице-премьер Голодец заявила о недооценённости рабочей силы в России

Стоимость рабочей силы в России недооценена и не соответствует квалификации кадров. Об этом заявила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец на Российском инвестиционном форуме в Сочи, пишет ТАСС. 

«Сегодня основным препятствием роста производительности труда является резкое сокращение инвестиций в российскую экономику и отсутствие стимулов у предпринимателей вкладывать в техническое перевооружение. К этому стимулирует, к этому подталкивает абсолютно дешёвая, заниженная стоимость рабочей силы, которая не соответствует сегодняшнему уровню квалификации наших работников», – сказала Голодец.

Она напомнила, что на уровне МРОТ сегодня в России работают 4,9 млн человек.

«И сегодня минимальный уровень оплаты труда в России ниже, к сожалению, прожиточного минимума. Доведение его до прожиточного минимума, до конкурентоспособного уровня даст серьёзный выигрыш и производству, и экономике, и людям», – добавила вице-премьер.

По словам Голодец, высвобождение рабочей силы, которое происходит сегодня, «поможет перейти к производительным высокооплачиваемым рабочим местам». При этом она добавила, что в России на рынке труда нет недостатка в вакансиях.

«Даже сегодня у нас продолжает оставаться число вакансий около 1 млн, и с 2012 года количество вакансий у нас ни разу не сокращалось, – сказала Голодец. – Проблема не в отсутствии кадров, а в отсутствии мотивации у бизнеса и экономики в долгосрочных вложениях и долгосрочных инвестициях. Всё наше движение показывает, что нет сегодня стимулов вкладываться в экономику».

На сегодняшний день предприятию выгоднее положить деньги под проценты в банке, чем делать долгосрочные вложения, уверена Голодец. 

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 27 и 28 февраля. Его программа сконцентрирована на трёх тематических блоках: «Новая региональная политика. Возможности для развития», «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста» и «Реализуя проекты для жизни». Участие в форуме, как ожидается, примет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС

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