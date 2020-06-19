Вице-мэр Екатеринбурга заявил, что врачи заражаются коронавирусом не в больницах

Заместитель главы Екатеринбурга по социальной политике Дмитрий Баранов заявил на брифинге, что работающие в Екатеринбурге врачи заражаются коронавирусом в основном не в больницах, пишет Znak.com.

«Врачи — те же самые люди, которые после работы ходят домой. Врачи заражаются не в больницах, а в основном бытовым способом: контактируя со своими родными, спускаясь в лифтах своих подъездов. В любом случае мы не должны рассматривать врачей как более часто заболевающих», — заявил Дмитрий Баранов.

По его словам, с начала пандемии только в скорой помощи заболело 217 человек.

«Из них только 76 заболели COVID-19. Это говорит о том, люди болеют, причём те болезни, о которых мы сейчас не говорим, они страшнее. Но мы и работаем для того, чтобы с ними справляться», — прокомментировал Баранов.

При этом чиновник признал, что во всём городе практически не осталось медиков, которые были бы ограждены от контактов с больными коронавирусом полностью.

«Практически все медики задействованы в борьбе с коронавирусом. В скорой помощи три подстанции работают только на COVID-19, но остальные точно так же приезжают в те подъезды, где есть заболевшие, в те же больницы. Так что каждый врач, каждый младший медработник соприкасается с этой пандемией», — сказал он.

По закону медикам, заболевшим коронавирусом и перенёсшим его в лёгкой форме, полагается страховая премия в размере 68 811 рублей, но претендовать на такую выплату могут только те работники, которые заразились при выполнении обязанностей.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».