Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько ушёл на самоизоляцию из-за подозрения на коронавирус

Вице-губернатор Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько ушёл на самоизоляцию из-за подозрения на COVID-19.

Как пишет Znak.com со ссылкой на источник в администрации губернатора, коронавирус был выявлен у одного из членов семьи Бидонько. Сам чиновник сообщил, что его тест «пока отрицательный». Также издание пишет, что 6 июля были сделаны тесты всем сотрудникам правительства, контактировавшим с вице-губернатором.

Как пишет E1.ru со ссылкой на источник, коронавирусную инфекцию также подозревают у министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Дмитрия Дегтярева. Сейчас он находится на больничном.