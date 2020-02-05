Ветераны Великой Отечественной войны получат от правительства мобильные телефоны с бесплатной связью

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн на расширенном заседании комитетов Госдумы с участием главы Минкомсвязи Максута Шадаева заявил, что правительство России обеспечит всех ветеранов Великой Отечественной войны мобильными телефонами с бесплатной связью, пишет «Коммерсантъ».

Он добавил, что этот вопрос планируется обсудить с «большой четвёркой операторов» на следующей неделе.

«У нас есть полное понимание с Министерством связи по обеспечению в этом году всех ветеранов и участников Великой Отечественной войны бесплатными телефонами с бесплатным лимитом сотовой связи для связи с экстренными дежурными службами», — заявил Хинштейн.

Напомним, в апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодной денежной выплате инвалидам и участникам Великой Отечественной войны — ветераны будут ежегодно ко Дню Победы получать 10 тысяч рублей. Выплата распространится также на проживающих в Прибалтике и имеющих российское гражданство ветеранов. В 2020 году в честь 75-летия Победы Путин пообещал выплатить ветеранам по 75 тысяч рублей.