Ветеранам Великой Отечественной войны выплатят по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин пообещал, что к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне все ветераны получат единовременные выплаты в размере 75 тысяч рублей. При этом для тружеников тыла предусмотрена выплата 50 тысяч рублей.

«У нас 75 лет Победы, поэтому мы окажем помощь, связанную с этой датой: 75 тысяч рублей выделим ветеранам и всем приравненным к ним категориям и 50 тысяч — труженикам тыла», — заявил глава государства на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений, прошедшей 18 января.

Как пишет РИА Новости, глава государства также напомнил, что обычно выплаты к годовщине Победы не превышают десяти тысяч для ветеранов и пяти тысяч для тружеников тыла.