Весне дорогу!

В замечательный весенний праздник 8 Марта Европа Авто Тагил, официальный дилер ŠKODA, организовал уникальную акцию «Цветочный патруль ŠKODA».

Впечатляющие размеры ŠKODA KODIAQ позволили вместить в себя 200 ароматнейших гиацинтов и доставить их каждой обладательнице в целости и невредимости.

Каждый, кто был внимателен, оперативен и слушал Радио Экофонд в этот день, мог получить уникальный приз от автоцентра Европа Авто Тагил. Первый, кто прибывал на указанную точку на определённой модели ŠKODA, становился обладателем подарка.

Сотрудники автоцентра в этот солнечный день добавили ещё больше праздничного настроения, аромата весенних цветов, вручая их прекрасной половине человечества, получая взамен их улыбки!

Добро пожаловать в автоцентр Европа Авто Тагил на Черноисточинском шоссе, 68/1 ежедневно с 9:00 до 20:00.

Телефон: +7 3435 471 201

Сайт: www.europa-auto-nt.ru

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